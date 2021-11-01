В Киеве предрекли поражение России в случае войны с Украиной

Российским вооруженным силам не удастся победить армию Украины в случае развязывания полномасштабной войны. Об этом заявил внештатный советник главы офиса украинского президента и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

По его словам, Москва просто неспособна победить в данном конфликте. При этом Арестович подчеркнул, что это будет «страшная мясорубка» и Киеву «не будет весело». Он также добавил, что Россия в случае войны не сможет решить свои политические задачи, а только понесет огромные военные потери.

Помимо этого, советник офиса Владимира Зеленского отметил, что для Украины намного страшнее экономическая опасность со стороны Москвы, чем вооруженный конфликт.

Ранее Арестович заявил, что Украина нанесет ракетный удар по России только в том случае, если страны будут находиться в условиях полномасштабного военного конфликта. Он обозначил условия ракетного удара по российской территории и отметил, в случае вооруженного конфликта Киев будет атаковать исключительно военные цели.