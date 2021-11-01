Украина ответила на слова Лаврова о провокациях в Донбассе

Киев пытается втянуть Россию в дипломатический процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Так официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко ответил на слова главы МИД России Сергея Лаврова о провокациях и попытках Киева вовлечь Москву в военные действия на востоке страны.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

По его словам, руководство страны стремится образумить Москву и призывает прекратить мыслить категориями войны, но Россия якобы игнорирует предложения по мирному урегулированию конфликта. «За семь лет жители временно оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи», — заявил Николенко.

Дипломат добавил, что Россия также отказывается соблюдать договоренности, достигнутые на предыдущих саммитах «нормандской четверки». Он уточнил, что речь идет об отводе сил и средств от линии разграничения и соблюдении режима прекращения огня. При этом спикер внешнеполитического ведомства добавил, что украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия.

1 ноября Лавров, комментируя применение Киевом турецкого беспилотника Bayraktar, сказал, что Украина намеренно устраивает провокации, чтобы втянуть Москву в силовые действия в Донбассе. При этом глава МИД напомнил, что Россия не причастна к войне на востоке Украины, а также заявил, что обвинения в адрес Москвы в разрушении территориальной целостности Украины являются нечистоплотными.