Военный историк предсказал масштабную войну России с Украиной

Вероятность масштабной войны между Россией и Украиной в настоящее время крайне высока, считает военный историк Борис Юлин. В разговоре с Лентой.ру он обратил внимание на то, что открытый конфликт может быть выгоден правительствам обеих стран, поскольку это поможет отвлечь внимание общества с внутренних проблем на войну.

Украинский генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко ранее пригрозил устроить России «кровавую баню», если Москва начнет боевые действия. Украинский военачальник заявил, что Россия стягивает войска к украинской границе на протяжении последних нескольких недель. Украинцев он призвал быть готовыми к объявлению военного положения.

Конфликт неизбежен

Юлин предположил, что Россия может стягивать войска к границам для того, чтобы не допустить тех же действий со стороны ВСУ. Также, по его мнению, это может быть способом политического давления. В любом случае, историк убежден: вероятность открытого военного противостояния сейчас крайне высока.

«Во-первых, зона Донбасса сейчас крайне нестабильна. Во-вторых, такое развитие событий позволит и России, и Украине списать многие внутренние проблемы, отвлекая народ на войну. Если НАТО не будет вмешиваться, то конфликт ограничится территорией Донбасса, но необходимо понимать, что вероятность такого вмешательства далеко не нулевая. В таком случае все может перерасти в серию локальных конфликтов на рубежах России. И то только в том случае, если не произойдет дальнейшая эскалация, тогда речь может идти уже о глобальной войне», — считает Юлин.

Несмотря на то что подобный сценарий в данный момент кажется нереальным, историк предложил вспомнить Югославию, где, по его словам, тоже никто не ожидал, что НАТО начнет бомбить Белград.

«Если постоянно по всем каналам пропаганды идет накал напряженности, рано или поздно все это срывается в конфликт. Посмотреть хотя бы на гонку вооружений, которую так масштабно развернули в последние 10 лет. А ведь это тоже способствует развязыванию военных действий», — заключил эксперт.

Киев регулярно выступает с призывами к странам НАТО продемонстрировать силу. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это «лучший способ сдержать Москву и избежать новой эскалации».