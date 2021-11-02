В Госдуме прокомментировали сообщения о российских танках у границы с Украиной

Слуцкий назвал данные о танках у границы с Украиной «пугалкой про злодейку-Россию»

Сообщения о российских танках у границы с Украиной, которые появились в американском издании Politico, рассчитаны на советников украинского президента Владимира Зеленского. Такой комментарий дал глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, советники президента Украины «позволят пребывать им в выдуманной реальности, где Киев противостоит "российской агрессии"». Кроме того, Слуцкий добавил, что Запад в настоящее время продолжает нагнетать антироссийскую истерию, «не гнушаясь фейками и откровенным географическим бредом».

Вместе с тем парламентарий отметил, что издание решило передвинуть российско-украинскую границу к Смоленской области, тем самым сделав «очередную пугалку про злодейку-Россию».

В ноябре издание Politico сообщило, что Россия якобы отправила танки к границам Украины. В качестве доказательства журналисты привели спутниковые фотоснимки, которые были сделаны в районе города Ельня Смоленской области. Вместе с тем на самом деле этот регион не граничит с Украиной, а имеет границы только с Белоруссией.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности и являются вбросом.