Снимки из-под Смоленска выдали за фото российских танков «на границе с Украиной»

Politico выдало снимки из Смоленской области за сбор российских танков у границ Украины

Американское издание Politico сообщило о переброске российских танков к границам Украины. При этом в качестве доказательства были опубликованы спутниковые фотоснимки, сделанные в районе города Ельня Смоленской области.

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Смоленская область граничит с Белоруссией, но не имеет границы с Украиной. По утверждению издания, подразделения, включая «элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в район Ельни в конце сентября из мест постоянной дислокации в других районах России.

30 октября газета The Washington Post заявила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021».

Позднее Министерство обороны Украины опровергло информацию о наращивании российских войск рядом с украинской границей. В Минобороны отметили, что к 1 ноября не зафиксировали фактов наращивания военного присутствия России в виде подразделений, вооружения и военной техники возле украинской границы.