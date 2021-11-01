Пентагон оценил сообщения о «необычной активности» России на границе с Украиной

Пентагон заявил, что США следят за ситуацией на границе Украины и России в связи с сообщениями о «необычной активности» Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря американского министерства обороны Джона Кирби.

По его словам, Вашингтон продолжает консультироваться со своими партнерами и союзниками по поводу военной активности Москвы. Кирби подчеркнул, что не может говорить о намерениях России. При этом он отметил, что США продолжают наблюдать за ситуацией в регионе и любые шаги по эскалации или агрессивные действия могут вызвать их беспокойство.

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Ранее Министерство обороны Украины опровергло информацию о наращивании российских войск рядом с украинской границей. В Минобороны отметили, что к 1 ноября не зафиксировали фактов наращивания военного присутствия России в виде подразделений, вооружения и военной техники возле украинской границы. Ранее появившуюся в СМИ информацию о переброске российских войск в ведомстве назвали «элементом специальных информационно-психологических действий».

30 октября газета The Washington Post заявила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021».