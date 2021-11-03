Украинский генерал пригрозил России «кровавой баней»

Украинский генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко пригрозил устроить России «кровавую баню», если Москва начнет боевые действия. Об этом он написал в своей статье для издания «Главред».
Украинский военачальник заявил, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе на протяжении последних нескольких недель. Украинцев он призвал быть готовыми к объявлению военного положения.
Стягивают танки
2 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы изображено размещение российских военных «на границе с Украиной». Однако на этих кадрах изображен район города Ельня в Смоленской области — который не имеет общую границу с Украиной и граничит только с Белоруссией.
Тем не менее, по утверждению издания, подразделения, включая «элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в район Ельни в конце сентября из мест постоянной дислокации в других районах России.
Несколькими днями ранее с похожими заявлениями выступила газета The Washington Post. Журналисты заявили о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021».
В то же время в Минобороны Украины опровергли эту информацию, заявив что не фиксировали усиление военного присутствия России в виде подразделений, вооружения и военной техники вблизи своей границы.
Реакция России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные публикации не стоит даже комментировать, поскольку они отличаются крайне низким качеством и содержат ошибки. Он заверил, что сообщения о том, что Россия якобы перебросила свои танки к украинской границе, не соответствуют действительности и являются вбросом.
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий отметил, что статьи наподобие опубликованной в Politico рассчитаны на советников украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, советники президента Украины «позволят пребывать им в выдуманной реальности, где Киев противостоит "российской агрессии"». В то время как Запад продолжает нагнетать антироссийскую истерию, «не гнушаясь фейками и откровенным географическим бредом».
Поддержка от США
Несмотря на это, в Пентагоне заявили, что США следят за ситуацией на границе Украины и России и ведут консультации со своими партнерами и союзниками в связи с сообщениями о «необычной активности» Москвы.
По словам пресс-секретаря американского министерства обороны Джона Кирби, Вашингтон продолжает наблюдать за ситуацией в регионе и любые шаги по эскалации или агрессивные действия могут вызвать беспокойство американского руководства.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заверил Киев в своей поддержке в случае эскалации на российско-украинской границе.
При этом, сам Киев регулярно выступает с призывами к странам НАТО продемонстрировать силу. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это «лучший способ сдержать Москву и избежать новой эскалации». Дипломат считает, что расширение присутствия Североатлантического альянса и активное углубление морского сотрудничества НАТО с Украиной позволит стабилизировать обстановку, а также послужит сигналом для России.
Вступление в НАТО
Несмотря на поддержку, которую Соединенные Штаты и страны НАТО обещают оказать Украине при необходимости, включать бывшую советскую республику в состав альянса пока не спешат. Экс-советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм и вовсе назвал шансы Украины и Грузии вступить в НАТО в следующем десятилетии стремящимися к нулю.
При этом, в июле этого года президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина войдет в НАТО уже в 2023 году. Сам глава государства подчеркнул, что будет приветствовать, если страны-члены «продемонстрируют Украине что-то новенькое» на этом пути.