Россию обвинили в дискредитации Украины из-за прогула Зеленского

Глава МИД Украины Кулеба: Зеленский не пришел на сессию в Глазго из-за встречи с Блинкеном

Россия пытается дискредитировать Украину, заявляя о прогуле президента республики Владимира Зеленского сессии климатической конференции СOP26 в Глазго по сокращению выбросов метана. С обвинениями выступил министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, опубликовав видеообращение в своем Facebook.

По его словам, график украинской делегации был чрезмерно загружен и модератор дискуссии был предупрежден о том, что украинский лидер не сможет выступить на мероприятии. Дипломат уточнил, что во время сессии Зеленский как раз проводил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и из-за предметности разговора не удалось освободиться к началу сессии.

Однако, добавил Кулеба, российские СМИ решили вывернуть ситуацию и опорочить имидж Украины. «Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве», — заявил глава МИД.

2 ноября сообщалось, что Зеленский пропустил выступление на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго по сокращению выбросов метана, куда был приглашен модератором мероприятия, бывшим госсекретарем США, а ныне спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Сам ведущий был озадачен отсутствием украинского лидера.

