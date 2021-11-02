Керри потерял Зеленского на конференции в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский пропустил выступление на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго по сокращению выбросов метана, куда он был приглашен модератором мероприятия, бывшим госсекретарем США, а ныне спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Видео опубликовало РИА Новости.

На записи видно, как Керри приглашает на трибуну Зеленского, потеряв его из виду. Экс-госсекретарь оглянулся и понял, что украинский лидер отсутствует в зале. «Позвольте мне сначала представить... Президента Зеленского я также не вижу», — сказал озадаченный Керри и потом пригласил выступать следующую группу. Зеленский к тому моменту так и не явился.

Кроме Зеленского, сессию пропустили еще несколько участников. Отмечается, что в начале мероприятия в первой группе стран выступили президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

1 ноября Зеленский выступил на открытии климатической конференции. В ходе выступления украинский лидер назвал Донбасс и Крым экобомбами в центре Европы. Он заявил, что Россия превратила Крымский полуостров в свою военно-морскую базу, а шахты Донбасса за время войны были затоплены, что привело к деградации почв и нехватке питьевой воды.

Политик также упрекнул Россию в невыполнении Парижских соглашений и напомнил про аварию на Чернобыльской АЭС. Трагедия апреля 1986 года показала, что экологическая катастрофа, где бы она ни случилась, оказывает воздействия на все страны мира, добавил он.