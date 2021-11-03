На Украине осудили идею войны с Россией

Украине неприемлемо вести войну с Россией, поэтому Киеву нужно работать с Москвой дипломатическим путем. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Балицкий, комментируя идею бывшего замглавы генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Игоря Романенко ввести на Украине военное положение, передают «Известия».

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По его словам, Украина технически не подготовлена к масштабному вооруженному столкновению, стране необходимо совершенствовать разведку, флот, авиацию и вооружения. «Я уже не говорю про ядерное оружие. Украине в этом положении выгоднее вести диалог», — осудил Балицкий воинственный призыв генерала.

Экс-парламентарий добавил, что Киеву не стоит рассчитывать на помощь НАТО, заявив, что солдаты из других стран не приедут воевать на Украину.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков также указал на то, что Романенко делает подобные заявления на протяжении нескольких лет, демонстрируя свою воинственность, но ничего не сбывается.

Ранее украинский военачальник Игорь Романенко пригрозил устроить России «кровавую баню», если Москва начнет боевые действия. Он добавил, что Россия стягивает войска к границе на протяжении последних нескольких недель. Жителей республики он призвал быть готовыми к объявлению военного положения.