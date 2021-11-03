Украинский генерал пообещал России «кровавую баню»

Украинский генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко пообещал устроить России «кровавую баню» в случае начала боевых действий. Об этом он пишет в своей статье для издания «Главред».

Американское издание Politico ранее обнародовало спутниковые снимки, на которых якобы изображено размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области, которая на самом деле с ней не граничит.

Романенко выразил уверенность, что Минобороны России безусловно готовится нанести атаку по украинской территории. «Но если Путин начнет войну, то его на Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится», — предупредил он.

Украинский военачальник заявил, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе на протяжении последних нескольких недель. Украинцев он призвал быть готовыми к объявлению военного положения.

Ранее США пообещали помочь Украине из-за «наращивания российских сил у границы». Вашингтон заявил, что поддержит Киев на фоне сообщений о «переброске» российских военных и техники к границе с Украиной.