В Госдуме ответили на слова украинского генерала о «кровавой бане» для России

Депутат Госдумы Белик посоветовал Киеву брать пример с США после слов о «кровавой бане»

Украинским высокопоставленным военным лучше брать пример с коллег из США, трезво оценивающих военную мощь России, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Таким советом он ответил на слова бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что Киев устроит Москве «кровавую баню» в случае войны, сообщает в среду, 3 ноября, РИА Новости.

«Эксперты армии США, которая по возможностям не имеет себе равных в мире, гораздо более высокого мнения о российской армии, чем бывший замначальника Генштаба ВСУ», — отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что данное заявление помещает украинского генерала в компанию с «полком хвастунов, которые только на словах уже победили и поделили Россию».

«Уже нафталином несет от этого "геройства"», — констатировал политик.

Ранее украинский военачальник Игорь Романенко пригрозил устроить России «кровавую баню», если Москва начнет боевые действия. Он добавил, что Москва стягивает войска к границе на протяжении последних нескольких недель. Жителей республики он призвал быть готовыми к объявлению военного положения.