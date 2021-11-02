В Киеве призвали начинать готовиться к эскалации конфликта в Донбассе

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Киев готовиться к эскалации конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время у украинских властей есть всего два принципиальных способа обеспечить безопасность страны: построить минимально необходимый ассиметричный потенциал и заручиться поддержкой партнеров. Экс-глава МИД подчеркнул, что единственный, кто может оказать влияние на президента России Владимира Путина, это американский лидер Джо Байден. Он также призвал не паниковать и спокойно готовиться к эскалации. «Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», — заявил Климкин.

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Помимо этого, украинский политик призвал посмотреть, как пройдет отопительный сезон на Украине, с учетом того, что Путин «начал использовать энергетическую политику как массовое оружие».

Ранее внештатный советник главы офиса украинского президента и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что российским вооруженным силам не удастся победить армию Украины в случае развязывания полномасштабной войны. По его словам, Москва просто неспособна победить в данном конфликте. При этом Арестович подчеркнул, что это будет «страшная мясорубка» и Киеву «не будет весело». Он также добавил, что Россия в случае войны не сможет решить свои политические задачи, а только понесет огромные военные потери.