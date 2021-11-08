На Украине назвали способ вернуть Донбасс

На Украине предложили создать группу, которая будет работать над возвращением Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев настаивает на создании новой подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном офисом президента в Telegram.

По его словам, подгруппа будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе. «Если российская сторона признает минские договоренности, то должна согласиться с тем, чтобы на уровне Трехсторонней контактной группы реализовать пункты "Минска"», — отметил он.

Никифоров добавил, что к работе трехсторонней контактной группы по Донбассу планирует присоединиться новая вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о том, что в случае полномасштабной агрессии со стороны Киева ДНР будет рассматривать не только оборонные действия. По его словам, учитывая проблемы в украинском энергетическом секторе и нехватку топлива, власти Украины могут попытаться отвлечь внимание общественности при помощи обострения конфликта в Донбассе. Глава ДНР отметил, что давно наблюдает за Киевом и видит нелогичность и самоуничтожение, присущие нынешней Украине. «Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий», — объяснил он.

