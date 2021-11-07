В офисе Зеленского ответили на заявления о российских войсках у границ Украины

Сергей Никифоров: информации о скоплении российских войск у границ Украины нет

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ответили на заявление о «скоплении российских войск» возле украинских границ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Дом».

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что офис главы страны не располагает данной информацией. По его словам, президент провел селекторное совещание, на котором среди прочего поднимался вопрос о безопасности.

«Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации», — объяснил Никифоров.

О том, что Россия якобы снова наращивает военную силу вблизи границы с Украиной, написала на прошлой неделе газета The Washington Post. По словам ее источников, перемещение войск начали замечать в последние недели, после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021». Задачей мероприятия стала проверка готовности двух стран к совместным действиям для защиты безопасности и территориальной целостности Союзного государства.

Ранее в ноябре сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вывел назначенного на пост министра обороны Алексея Резникова из состава украинской делегации, участвующей в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.