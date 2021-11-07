Зеленскому предрекли досрочную отставку

Украинский политолог Андрей Золотарев в интервью «Украина.ру» предрек Владимиру Зеленскому досрочный уход в отставку до конца его президентского срока в случае, если ряд факторов сложится не в его пользу.

По его словам, в настоящее время наблюдаются некоторые признаки, указывающие на досрочный уход действующего президента с должности еще до новых выборов. Эксперт считает, что Зеленскому необходимо не допустить веерных отключений электроэнергии и повышения тарифов для граждан, иначе это может привести к его внезапной отставке.

Все будет идти к тому, что Зеленскому могут организовать даже досрочный уход. Есть ряд косвенных признаков серьезного шатания этой ситуации, в частности, информационные вбросы. Я уже вижу, что в это дело включились люди профессиональные, умеющие работать с информационной средой», — отметил политолог. Также он добавил, что на Украине наблюдается чудовищная «девальвация» слова, когда народ перестает верить любым обещаниям политиков.

Ранее советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, политолог Всеволод Шимов рассказал, почему Минск продолжает экономические отношения с Киевом при том, что Украина не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его мнению, каждая из сторон преследует свои прагматические интересы.