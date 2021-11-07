На Украине обиделись на Литву из-за закупки электричества у России

Литва, призывавшая Киев не закупать электроэнергию в России и Белоруссии, решила импортировать ее у Москвы и Минска по ценам ниже, чем это вынуждена делать Украина. Об этом заявил депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что в марте этого года президент Литвы Гитанас Науседа, выступая в Раде, призвал Украину отказаться от закупки электричества у России и Белоруссии, из-за чего «сорвал бешеные аплодисменты благодарных слушателей».

«Видимо, "вам" не подразумевало "и нам тоже". Поэтому, вот прямо сегодня, 6 ноября 2021 года, Литва получила 522 мегаватта из Белоруссии и 499 мегаватт из российского Калининграда. А Украина — несчастные пять мегаватт из Белоруссии», — обиделся Бужанский.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Литву и Молдавию, закупающих энергоресурсы у России, в предательстве Украины. По его словам, Молдавия заключила договор на покупку энергии на пять лет с российским «Газпромом» сразу после того, как Украина «подарила» ей один миллион кубометров газа.

В марте Украина и Литва договорились вместе бойкотировать закупки электроэнергии с Белорусской АЭС. Они также условились постоянно координировать свои действия и политику по этому вопросу.