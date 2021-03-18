Украина поддержала Литву в бойкоте Белорусской АЭС

Украина поддержала Литву, объявившую бойкот закупкам электроэнергии с Белорусской АЭС. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Киев, сообщается в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Мы договорились координировать свою политику и действия», — рассказал он и в очередной раз подчеркнул, что станция, по его мнению, «небезопасна». По словам Науседы, украинская сторона также отказалась от закупок электричества, производимого на объекте.

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Первый энергоблок Белорусской АЭС был запущен в конце прошлого года в тестовом режиме. Сейчас на станции идут испытания, ввести ее в промышленную эксплуатацию планировалось в 2021 году. 11 января Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС из соображений безопасности.

В Литве с самого начала строительства станции заявляли, что на Белорусской АЭС нарушаются все нормы безопасности, несмотря на то, что станция прошла необходимые проверки МАГАТЭ. После включения в сеть первого энергоблока в ноябре 2020 года Вильнюс прекратил торги электроэнергией не только с Белоруссией, но и с Россией, чтобы продукция с БелАЭС никак не попала на литовский рынок.

Изначально Литва требовала, чтобы к бойкоту присоединились также Латвия и Эстония, однако позже решила «не заламывать руки» соседям.