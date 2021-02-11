Европарламент призвал остановить запуск Белорусской АЭС

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС из соображений безопасности. О результатах прошедшего на пленарной сессии в Брюсселе голосования за документ сообщается на сайте ЕП.

В Евросоюзе считают, что работа атомной электростанции в Островце может угрожать безопасности окружающих территорий. За принятие документа проголосовали 642 депутата, 29 высказались против, еще 21 член ЕП воздержался.

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13 января первый энергоблок БелАЭС был выведен на 100 процентов мощности, специалисты начали подготовку к проведению испытаний на объекте. Отмечалось, что перед введением объекта в промышленную эксплуатацию инженеры проведут на нем комплекс статических и динамических исследований, чтобы убедиться в исправности работы оборудования. Они будут полностью завершены в течение 15 суток.

БелАЭС была построена за счет российских инвестиций, ее запуск состоялся 7 ноября 2020-го. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после этого назвал республику «ядерной державой». Позже работа энергоблока была приостановлена для проведения части испытаний, 11 декабря его снова запустили.

Власти соседней Литвы восприняли строительство станции как угрозу своей безопасности и окружающей среде. Они намерены полностью блокировать поступление энергии с объекта на свою территорию.