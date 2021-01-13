Первый блок Белорусской АЭС заработал в полную мощность

Первый энергоблок Белорусской АЭС был выведен на 100 процентов мощности, специалисты начали подготовку к проведению испытаний на объекте. Об этом в среду, 13 января, сообщается в Telegram-канале издания «Sputnik Беларусь».

Отмечается, что тепловая мощность реактора составляет 3200 мегаватт, электрическая мощность — 1170 мегаватт. Перед введением объекта в промышленную эксплуатацию инженеры проведут на нем комплекс статических и динамических исследований, чтобы убедиться в исправности работы оборудования. Они будут полностью завершены в течение 15 суток.

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БелАЭС была построена за счет российских инвестиций, ее запуск состоялся 7 ноября 2020-го. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после этого назвал республику «ядерной державой». Позже работа энергоблока была приостановлена для проведения части испытаний, 11 декабря его снова запустили.

В свою очередь, власти Литвы восприняли строительство станции как угрозу своей безопасности и окружающей среде. Они намерены полностью блокировать поступление энергии с объекта на свою территорию.