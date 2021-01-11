Литва начала готовиться к полной блокаде Белорусской АЭС

Власти Литвы в ближайшее время подготовят план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС, запущенной в городе Островец. Об этом сообщил министр энергетики Дайнюс Крейвис, передает Delfi.

Согласованный между ведомствами план появится в конце января или начале февраля. По словам министра, принятый Вильнюсом «антиостровецкий» закон не реализуется, поскольку Латвия все еще торгует белорусской электроэнергией, которая поступает в Литву.

«Государственная служба регулирования энергетики совершенно ясно заявила, что электроэнергия, которая сегодня поступает в Литву, закупается у Белоруссии на Рижской бирже и это нарушает закон. Факт остается фактом: латыши торгуют белорусской электроэнергией», — сказал Крейвис.

БелАЭС была запущена 7 ноября. Литва считает ее угрозой своей национальной безопасности и окружающей среде, а также геополитическим проектом России.