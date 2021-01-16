В Белоруссии отключили первый блок АЭС

Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) отключили от сети. Об этом в субботу, 16 января, сообщается в Telegram-канале Минэнерго.

По данным ресурса, его выключили после срабатывания системы защиты генератора в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которой проводится тестирование систем и оборудования. Радиационный фон в районе станции в норме, отмечается в публикации.

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13 января первый энергоблок БелАЭС был выведен на 100 процентов мощности, специалисты начали подготовку к проведению испытаний на объекте. Отмечалось, что перед введением объекта в промышленную эксплуатацию инженеры проведут на нем комплекс статических и динамических исследований, чтобы убедиться в исправности работы оборудования. Они будут полностью завершены в течение 15 суток.

БелАЭС была построена за счет российских инвестиций, ее запуск состоялся 7 ноября 2020-го. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после этого назвал республику «ядерной державой». Позже работа энергоблока была приостановлена для проведения части испытаний, 11 декабря его снова запустили.

В свою очередь власти Литвы восприняли строительство станции как угрозу своей безопасности и окружающей среде. Они намерены полностью блокировать поступление энергии с объекта на свою территорию.