Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил обещания президента Украины Владимира Зеленского «вернуть» Крым, как скифское золото. Об этом сообщают «Известия».

«Можно смело обещать, что и в 2050 году Крым вернется в состав, вообще вся Россия войдет в состав Украины, чего мелочиться! Поэтому это абсолютно ничего не значит. Это хайп, это обещание, это попытка повысить свой предвыборный рейтинг, который у Зеленского падает», — подчеркнул эксперт.

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По мнению Безпалько, украинскому лидеру к 2030 году может быть не до своих обещаний, поскольку не факт, что он будет переизбран на второй срок. Политолог предположил, что президент может получить какие-то крупные суммы денег за время пребывания на посту, после чего уедет отдыхать, например, во Флориду.

26 октября апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью, которая должна быть передана Киеву. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен уточнила, что хотя золото происходит из Крыма, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда справедливым и пообещал, что после возвращения золота Киев сможет вернуть Крым. Глава республики Сергей Аксенов, в свою очередь, заявил, что решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту возмутительно и несправедливо.

