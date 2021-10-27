В Кремле оценили перспективы возвращения скифского золота в Россию

Россия тщательно проанализирует судебные перспективы возвращения скифского золота в страну. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что будут выполнены все юридические процедуры, которые необходимы для продолжения судебного процесса.

Собственностью Украины скифское золото признал апелляционный суд Амстердама 26 октября. Он постановил, что золото должно быть передано Киеву, потому что оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда справедливым и пообещал, что после возвращения золота Киев сможет вернуть Крым. Глава полуострова Аксенов в свою очередь предрек исчезновение реликвии после ее передачи Украине. «Концов больше не найдут», — заявил он.