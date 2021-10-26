Зеленский пообещал после возвращения скифского золота вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что после возвращения скифского золота его страна вернет и Крым. Об этом во вторник, 26 октября, он написал в Twitter.

«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение», — отметил Зеленский.

Он также поблагодарил министерство иностранных дел, министерство культуры и министерство юстиции Украины «за результат». «Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а потом и Крым», — заключил украинский лидер.

В начале 2014 года коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев привезли на выставку в Амстердаме. После того как Крым вошел в состав России, нидерландский музей решил не отправлять экспонаты ни на полуостров, ни в Киев, а дождаться решения суда или соглашения между сторонами.

26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью, которая должна быть передана Киеву. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен пояснила, что хотя золото происходит из Крыма, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

