Украина раскрыла дальнейшую судьбу скифского золота

Украина определится с местом хранения скифского золота после того, как получит решение суда. Дальнейшую судьбу экспонатов раскрыл премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

При этом он уточнил, что, возможно, коллекцию разместят в национальном заповеднике «София Киевская» в украинской столице.

26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву. Председательствующая судья объяснила, что хотя скифское золото происходит из Крыма, оно является частью наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году. Коллекция пробудет в Нидерландах еще минимум три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда.

В начале февраля 2014-го скифское золото из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. В августе того же года, после вхождения Крыма в состав России, музей решил не передавать экспонаты ни Киеву, ни полуострову до решения суда или соглашения между сторонами.