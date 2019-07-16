Суд Амстердама отказался назвать владельца скифского золота

Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения о владельце экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Черного моря», известных как скифское золото. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 16 июля.
Отмечается, что в настоящее время суд не может оценить, кто имеет право претендовать на скифское золото. Ожидается, что окончательное решение будет принято через полгода.
В апреле 2017 года апелляционный суд Амстердама получил жалобу музеев Крыма на решение о передаче скифского золота Украине. Окружной суд города в декабре 2016-го постановил отдать экспонаты Киеву, поскольку Крым не является суверенным государством и не может называть археологические артефакты своим культурным наследием.
Спор по экспонатам между Киевом и Симферополем начался в 2014 году, после того как Крым вошел в состав России. Выставка «Крым: Золото и секреты Черного моря» в то время проходила в музее Алларда Пирсона в Нидерландах.