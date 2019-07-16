Суд Амстердама отказался назвать владельца скифского золота

Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения о владельце экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Черного моря», известных как скифское золото. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 16 июля.

Отмечается, что в настоящее время суд не может оценить, кто имеет право претендовать на скифское золото. Ожидается, что окончательное решение будет принято через полгода.

Материалы по теме Золотая лихорадка Почему в Киеве снова мечтают о возвращении Крыма

В апреле 2017 года апелляционный суд Амстердама получил жалобу музеев Крыма на решение о передаче скифского золота Украине. Окружной суд города в декабре 2016-го постановил отдать экспонаты Киеву, поскольку Крым не является суверенным государством и не может называть археологические артефакты своим культурным наследием.

Спор по экспонатам между Киевом и Симферополем начался в 2014 году, после того как Крым вошел в состав России. Выставка «Крым: Золото и секреты Черного моря» в то время проходила в музее Алларда Пирсона в Нидерландах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!