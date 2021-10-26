В Крыму отреагировали на передачу скифского золота Украине

Решение суда в Нидерландах о передаче скифского золота Украине — это проявление двойных стандартов. С такой реакцией выступил директор крымского центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, его слова передает ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, Мальгин также назвал передачу реликвии Киеву пренебрежением правами и интересами крымчан. По мнению директора музея, гарантии, что коллекция скифского золота на Украине будет в сохранности, нет.

26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву. Председательствующая судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснила, что скифское золото является частью наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году, хотя реликвия и происходит из Крыма.

С 2014 года коллекция находилась в Нидерландах: в феврале ее вывезли из четырех крымских музеев на выставку в Амстердам. После того, как в марте 2014 года Крым был возвращен в состав России, Нидерланды решили не передавать реликвию ни Крыму, ни Киеву до решения суда или досудебного урегулирования.