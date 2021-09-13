Кремль высказался о ситуации со скифским золотом

Пресс-секретарь Кремля Песков: в Кремле надеются на возвращение в Крым скифского золота

В Кремле рассчитывают на положительный для России исход рассматриваемого в Нидерландах судебного дела по возвращению в Крым коллекции скифского золота. Об этом рассказал журналистам официальный представитель президента России Дмитрий Песков, сообщает в понедельник, 13 сентября, РИА Новости.

«Вопрос очень сложный, мы, конечно, хотели бы видеть возвращения домой наших экспонатов», — заявил он.

По словам пресс-секретаря главы государства, за ходом процесса следит не администрация президента, а юристы, сотрудничающие с министерством культуры.

Спор по экспонатам между Киевом и Симферополем начался в 2014 году, после того как Крым вошел в состав России. Выставка «Крым: Золото и секреты Черного моря» в то время проходила в музее Алларда Пирсона в Нидерландах.