Крымский экспертный совет поборется за возвращение скифского золота

Экспертный совет по международно-правовым вопросам при парламенте Крыма подготовит юридические обоснования для возвращения скифского золота. Об этом заявил руководитель совета Александр Молохов в четверг, 2 февраля, передает РИА Новости.

По словам Молохова, при совете будет создана рабочая группа из числа юристов и специалистов по вопросам санкционного консультирования, которая будет плотно сотрудничать с правительством республики, постоянным представительством Крыма при президенте России и федеральными структурами.

«Мы предполагаем участие юристов, членов этого Экспертного совета в оспаривании решения окружного суда Амстердама по делу скифского золота и по вопросам, связанным с персональными и секторальными санкциями ЕС», — уточнил чиновник.

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Юристы планируют подготовить иски уже в этом году, пишет kp.ru.

Молохов подчеркнул, что режим санкций в отношение Крыма, в обход Совета безопасности ООН, не только незаконен, но и нелегитимен. Ограничения, подчеркнул он, влияют на осуществление личных, политических, экономических и культурных прав человека, прежде всего, жителей полуострова.

18 января крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче Киеву экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Черного моря», известных как скифское золото. В решении суда значилось, что Крым не является суверенным государством и потому не может называть археологические артефакты своим культурным наследием.

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает Крым оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.