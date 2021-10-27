Аксенов оценил передачу скифского золота Украине фразой «пусти козла в огород»

Глава Крыма Аксенов о передаче скифского золота Украине: концов больше не найдут

Глава Крыма Сергей Аксенов предрек исчезновение скифского золота после передачи Украине. По его словам, если золото отдадут украинским чиновникам, «концов больше не найдут». Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, глава республики оценил передачу золота фразой «пусти козла в огород». «Только ФСБ сможет найти в конце, где находится наше достояние, артефакты», — отметил Аксенов.

26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью, которая должна быть передана Киеву. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен уточнила, что хотя золото происходит из Крыма, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда справедливым и пообещал, что после возвращения золота Киев сможет вернуть Крым. Глава республики Сергей Аксенов, в свою очередь, заявил, что решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту возмутительно и несправедливо.