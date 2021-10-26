Глава Крыма сравнил решение суда по скифскому золоту с рейдерским захватом

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту возмутительным, несправедливым и неправовым, но ожидаемым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аксенов также сравнил решение суда с наглым рейдерским захватом. «Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев», — добавил он.

По мнению политика, суду плевать на право и справедливость — он предпочел руководствоваться политикой и «пошел на поводу у истеричных требований представителей киевского режима».

В заключение Аксенов заявил, что борьба за возвращение в Крым ценностей, принадлежащих народу, должна быть продолжена.

Во вторник, 26 октября, апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву. При этом музей Алларда Пирсона в Нидерландах продолжит хранить экспонаты, пока не будет принято окончательное решение об их принадлежности.