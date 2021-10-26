В Нидерландах решили временно не отдавать скифское золото

В музее Пирсона заявили, что будут ждать окончательного решения по скифскому золоту

Музей Алларда Пирсона в Нидерландах временно не будет никому передавать скифское золото, пока не будет принято окончательное решение суда о принадлежности экспонатов. Об этом заявил ТАСС официальный представитель Университета Амстердама Яша Ланге, курирующий деятельность культурного учреждения.

Он подчеркнул, что у сторон спора по-прежнему сохраняется возможность подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов. «Пока же мы продолжим хранить эти объекты», — заключил он.

26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву. Судья объяснила, что хотя скифское золото происходит из Крыма, оно является частью наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил суд за справедливое решение и заявил, что после возвращения экспонатов намерен вернуть и Крым. В свою очередь глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что коллекция фактически украдена у крымчан, но рано или поздно республика вернет свои культурные ценности.

Спор по поводу коллекции начался в 2014 году — в феврале скифское золото из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. В августе того же года, после вхождения Крыма в состав России, музей решил не передавать экспонаты ни Киеву, ни полуострову до решения суда или соглашения между сторонами.