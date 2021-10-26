Власти Крыма прокомментировали решение суда Амстердама по скифскому золоту

Коллекция скифского золота фактически украдена у крымчан, но рано или поздно республика вернет свои культурные ценности. Так решение суда Амстердама прокомментировали власти Крыма, передает РИА Новости.

Апелляционный суд Амстердама во вторник, 26 октября, счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву. Председательствующая судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснила, что хотя экспонаты происходят из Крыма, они является частью наследия Украины после получения ею независимости в 1991 году.

В начале февраля 2014 года коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. В августе 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, музей решил не передавать экспонаты ни Киеву, ни полуострову до решения суда или соглашения между сторонами.

