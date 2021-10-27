Российское историческое общество оценило передачу скифского золота Украине

Решение апелляционного суда Амстердама о передаче Киеву коллекции скифского золота — это «неправосудный грабеж». Такую оценку ТАССдал председатель правления и член президиума совета Российского исторического общества Константин Могилевский.

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Он пояснил, что Нидерланды нарушили международно признанный принцип неделимости музейных фондов. «Естественно, это никакое не украинское золото, это скифское золото, которое хранилось много лет в крымских музеях, туда оно и должно быть возвращено, и туда, я уверен, оно рано или поздно оно вернется», — сказал историк.

Могилевский подчеркнул, что окончательное решение о судьбе экспонатов еще не принято, предстоит апелляция и дальнейшие разбирательства. «Будем держать этот вопрос на повестке до тех пор, пока справедливость не будет восстановлена»" — заверил он.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил способ заменить скифское золото в музеях полуострова. «Коллекция была фактически украдена у крымчан. Поэтому логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: "Украдено Украиной в Амстердаме"», — сказал он.

26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил, что оно должно быть передано Киеву. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен пояснила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда справедливым и пообещал, что после возвращения золота Киев сможет вернуть Крым.