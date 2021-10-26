В Крыму слова Зеленского о возвращении Крыма после золота скифов оценили как шоу

Глава парламента Крыма Владимир Константинов оценил как шоу слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова после того, как суд Амстердама счел коллекцию золота скифов собственностью Украины. Его слова передает РИА Новости.

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«Это часть шоу Зеленского, когда можно говорить все, что хочешь, и никто за эти слова никогда не спросит и никогда за эти слова не придется отвечать», — сказал он, подчеркнув, что все, о чем говорит Зеленский, «нереально». Константинов также напомнил, что Крым является частью России и живет своей жизнью, а «выбрыки из Украины» мало волнуют жителей полуострова.

26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото собственностью Украины, которая должна быть передана Киеву. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснила, что хотя золото происходит из Крыма, оно является частью украинского наследия с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда справедливым и пообещал, что после возвращения золота Киев сможет вернуть Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту возмутительно и несправедливо.