Украина назвала «российским фиаско» решение по скифскому золоту

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение амстердамского суда по передаче в Киев скифского золота стало фиаско «российских манипуляций». Об этом сообщает издание «Главред».

«Это большая победа. Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, которые свидетельствуют о тысяче лет нашей истории», — заявил Кулеба.

Он назвал международное право «не быстрым, но неотвратимым». «Все российские фейки и манипуляции потерпели фиаско, — считает глава МИД. — Я уверен, что так же, как мы вернули "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории».

В феврале 2014 года на выставку в Амстердаме привезли коллекцию скифского золота из крымских музеев. Когда Крым вошел в состав России, нидерландский музей решил не отправлять экспонаты ни на полуостров, ни в Киев, а дождаться решения суда или соглашения между сторонами.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото является собственностью Украины и должно быть передано в Киев. Официальный представитель Университета Амстердама сообщил, что у сторон есть возможность подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов, а до тех пор коллекция останется в музее Алларда Пирсона.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после возвращения скифского золота страна вернет и Крым. При этом глава Крыма Сергей Аксенов сравнил решение амстердамского суда с рейдерским захватом.