Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому «дырку от бублика» вместо полуострова. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, «Крым навсегда российский», точку в данном вопросе поставил глава государства Владимир Путин. В свою очередь, крымчане высказали мнение по этому поводу на референдуме в 2014 году. Поэтому «кроме дырки от бублика ничего пообещать не можем», заключил глава республики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что после возвращения скифского золота его страна вернет и Крым. Кроме того, он поблагодарил суд Амстердама «за справедливое решение».

26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото собственностью Украины, которая должна быть передана Киеву. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснила, что хотя золото происходит из Крыма, оно является частью украинского наследия с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

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