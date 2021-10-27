Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил стоящий способ заменить скифское золото в музеях полуострова. Об этом он рассказал РИА Новости.

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«Крымская коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан. Поэтому логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: "Украдено Украиной в Амстердаме"», — сказал он.

Крючков также сравнил действия властей Украины с поведением нацистов в годы войны. «Они вывезли картины и предметы старины из Крыма, и теперь власти Украины идут по их стопам. Уверен, что культурные ценности рано или поздно вернутся в Крым», выразил уверенность чиновник.

26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил, что оно должно быть передано Киеву. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен пояснила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда справедливым и пообещал, что после возвращения золота Киев сможет вернуть Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту возмутительно и несправедливо. Он сравнил этот шаг с наглым рейдерским захватом.

