Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал о попытке Киева «по Фрейду» украсть скифское золото у Крыма в своем Facebook.

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«История с попыткой Киева украсть у Крыма скифское золото — она чисто по Фрейду, хорошо раскрывает подсознание украинских властей», — констатировал сенатор. По его словам, если бы украинские власти действительно верили в возможность вернуть Крым, то позволили бы вернуть коллекцию на полуостров. Однако вместо этого они «пытаются прибрать к рукам все, что плохо легло».

«Потому что не верят. И если в чем украинские власти и правы, осознанно или бессознательно, так это в понимании того, что Крым уже давно не их. В общем-то и не был, но главное — никогда таковым не будет. С золотом или без — не будет. И к Фрейду не ходи…» — заключил Косачев.

26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил, что оно должно быть передано Киеву. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен пояснила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда справедливым и пообещал, что после возвращения золота Киев сможет вернуть Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту возмутительно и несправедливо. Он сравнил этот шаг с наглым рейдерским захватом.