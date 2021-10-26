В Госдуме прокомментировали решение суда Амстердама по скифскому золоту

Депутат Госдумы, крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал решение суда Амстердама передать скифское золото Украине политизированным. Его слова приводит RT.

Он отметил, что в данной ситуации «сиюминутные политические интересы победили европейскую независимую юриспруденцию». Кроме того, объективных предпосылок для подобного решения не было, заверил Бальбек.

По словам политолога, это было сделано, «чтобы побольнее уколоть Россию», так как артефакты принадлежат крымским музеям, а не украинскому руководству. «Сегодня просто рухнула система, которую называли европейской судебной справедливостью», — заключил Бальбек.

26 октября, апелляционный суд Амстердама признал скифское золото собственностью Украины и постановил передать его Киеву. Сообщалось, что музей Алларда Пирсона в Нидерландах продолжит хранить экспонаты, пока не будет принято окончательное решение об их принадлежности.