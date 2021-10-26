В Совфеде оценили решение суда по скифскому золоту

Решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту является опасным международно-правовым инцидентом. Так вердикт оценила член Совфеда, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что золото не принадлежит Украине. «Забирая у крымчан "скифское золото", голландский суд создал опасный международно-правовой прецедент», — подчеркнула сенатор.

По ее утверждению, скифское золото, которое вывезли из республики, принадлежит народу Крыма, являющемуся частью России. Ни один суд не может лишать граждан своего исторического наследия, подчеркнула Ковитиди.

Во вторник, 26 октября, апелляционный суд Амстердама признал скифское золото собственностью Украины и постановил передать его Киеву. Уточнялось, что музей Алларда Пирсона в Нидерландах продолжит хранить экспонаты, пока не будет принято окончательное решение об их принадлежности.