Клишас призвал обжаловать решение суда по возвращению скифского золота

Россия должна принять исчерпывающие меры по возвращению скифского золота. К этому призвал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет РИА Новости.

По его словам, решение суда является политическим, тем не менее «Россия должна обжаловать его и пройти все инстанции, приняв исчерпывающий перечень мер», отметил Клишас.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда по скифскому золоту возмутительным, несправедливым и неправовым, но ожидаемым. Он добавил, что «суду плевать на право и справедливость», по его мнению, он предпочел руководствоваться политикой.

26 октября, апелляционный суд Амстердама признал скифское золото собственностью Украины, а также постановил передать его Киеву. Вместе с тем музей Алларда Пирсона в Нидерландах продолжит хранить экспонаты, пока не будет принято окончательное решение об их принадлежности.