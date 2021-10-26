Минкульт поддержал Крым в стремлении вернуть скифское золото

Министерство культуры России поддержало Крым в стремлении вернуть коллекцию скифского золота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы — это общеизвестное профессиональное правило», — говорится в заявлении Минкульта по данному вопросу.

В Союзе музеев России отметили, что изначально коллекция была обнаружена на территории Крыма, а затем отправлена в музей. Там подчеркнули, что скифское золото принадлежит «именно тому учреждению культуры, в котором экспонировались изначально».

26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил, что оно должно быть передано Киеву. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен пояснила, что хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда справедливым и пообещал, что после возвращения золота Киев сможет вернуть Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту возмутительно и несправедливо. Он сравнил этот шаг с наглым рейдерским захватом.