Сенатор отреагировал на решение суда Амстердама передать скифское золото Киеву

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал решение Апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту возмутительным, политическим и неправовым. Он убежден, что такой вердикт в очередной раз свидетельствует об антироссийских настроениях, царящих в Европе. Так сенатор в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на решение суда передать золото Украине.

26 октября Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву. Председательствующая судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснила, что хотя скифское золото происходит из Крыма, оно является частью наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году.

Адвокат крымских музеев заявил, что экспонаты пробудут в Нидерландах еще минимум три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда.

Материалы по теме Золото – наше? Крым и Украина оспаривают принадлежность скифских сокровищ Золотая лихорадка Почему в Киеве снова мечтают о возвращении Крыма

Отныне мы туда ничего не повезем

«Решение это возмутительное, политическое, неправовое. Это лишний раз демонстрирует отношение стран Евросоюза к России. Это отношение исключительно антироссийское и антикрымское. В любом случае, я думаю, юристы будут искать пути опротестовать это решение», — высказался Цеков.

Он добавил, что прежде всего стоит помнить о том, что скифское золото было обнаружено усилиями крымских археологов. «Это крымская собственность, ценность музеев Крыма», — заявил сенатор. Больше Европа не увидит российских сокровищ, добавил он.

«Я думаю, что крымская земля содержит еще много кладов и древних ценностей. Наша земля изучена на незначительный процент. Я думаю, что мы найдем еще не один клад, но отныне мы вообще ничего никуда не повезем, даже если нас будут очень просить», — заключил политик.

В начале февраля 2014 года коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. В августе 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, музей решил не передавать экспонаты ни Киеву, ни полуострову до решения суда или соглашения между сторонами.