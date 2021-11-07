Политолог рассказал о «двухслойных» отношениях Украины и Белоруссии

Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, политолог Всеволод Шимов рассказал в интервью «Украина.ру», почему Минск продолжает экономические отношения с Киевом при том, что Украина не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия продолжает поставлять на Украину электроэнергию, несмотря на тот факт, что обе страны находятся по разные стороны геополитического фронта. По словам эксперта, у Киева и Минска имеется взаимная нужда друг в друге при наличии политических разногласий и противоречий.

«Белорусско-украинские отношения носят "двухслойный" характер. На политическом уровне между двумя странами антагонизм, а на экономическом они пытаются поддерживать довольно тесные связи. Для Украины связи с Белоруссией — гарантия того, что Минск окончательно не уйдет в "российский" лагерь, а белорусско-украинская граница не превратится в линию фронта. Для Минска — это возможность хотя бы отчасти сохранить внешнеполитическую многовекторность и уравновесить влияние России», — заявил политолог.

Он подчеркнул, что нет ничего удивительного в подобной «помощи» Украине от Белоруссии. Каждая из сторон преследует свои прагматические интересы, подытожил Шимов.

В сентябре стало известно, что рейтинг Александра Лукашенко на Украине упал почти в два раза. Около 59 процентов граждан Украины негативно относятся к президенту Белоруссии. Лидерами симпатий украинских граждан среди мировых политиков стали канцлер ФРГ Ангела Меркель и американский лидер Джо Байден.