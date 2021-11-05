Зеленский вывел Резникова из делегации Украины в контактной группе по Донбассу

Указ Зеленского: вывести Резникова из состава делегации в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский вывел назначенного на пост министра обороны Алексея Резникова из состава украинской делегации, участвующей в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ.

«Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации», — говорится в тексте.

Также в указе отмечается, что временно исполнять обязанности первого замглавы делегации будет депутат Верховной рады от фракции «Слуги народа» Андрей Костин. Он является представителем Украины в рабочей группе по политическим вопросам.

4 ноября сообщалось, что бывший министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назначен новым министром обороны Украины. В этот же день Верховная Рада Украины выбрала новым вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий депутата от партии «Слуга народа» Ирину Верещук.