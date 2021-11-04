На Украине назначили нового главу Минобороны

Бывший министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назначен новым министром обороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что новый глава Минобороны ранее был вице-премьером Украины. Также он был членом делегации Киева в контактной группе по Донбассу. Его кандидатуру на пост министра обороны предложил президент Владимир Зеленский.

3 ноября Верховная Рада на пленарном заседании поддержала увольнение министра обороны Украины Андрея Тарана по его заявлению. За соответствующее решение проголосовал 341 депутат. Андрей Таран возглавлял Министерство обороны Украины с 4 марта 2020 года. 2 ноября он подал в отставку.

Как заявлял глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, у Тарана есть жалобы на здоровье. При этом, по его словам, президент республики Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на должность министра обороны. На вопрос, может ли Минобороны возглавить депутат от «Слуги народа», Арахамия уклончиво ответил: «Мы за равенство всех граждан».