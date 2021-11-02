Министр обороны Украины подал в отставку

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Он сообщил, что Таран подал заявление об отставке в Раду.

Андрей Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.

О возможной скорой отставке Тарана сообщалось 22 октября. Тогда глава правящей фракции Верховной Рады «Слуга народа» Давид Арахамия говорил, что президент страны Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на должность министра, однако пока не может озвучить его имя.

Также Арахамия говорил, что у Тарана есть жалобы на состояние здоровья, что также могло повлиять на его решение об отставке.

