Стало известно о скорой отставке министра обороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Таран может в скором времени покинуть свой пост, вопрос его отставки будет решаться в течение ближайших двух-трех недель. Об этом стало известно из публикации «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу правящей фракции Верховной Рады «Слуга народа» Давида Арахамия.

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По его словам, президент республики Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на должность Тарана, однако пока не может озвучить его имя. На вопрос, может ли Минобороны возглавить депутат от «Слуги народа», Арахамия уклончиво ответил: «Мы за равенство всех граждан».

В июле текущего года Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака и назначил на его место командующего войсками оперативной группировки «Север» Валерия Залужного. Официальной причиной отставки стали конфликты между министерством обороны и руководством ВСУ, которые отражались на состоянии украинских войск.

Позже глава государства также снял с должностей командующего Объединенными силами Владимира Кравченко и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука. Вместо них новые посты получили Александр Павлюк и Сергей Шаптала.